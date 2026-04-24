Калининградка, которую сбила девушка на электросамокате, отсудила 400 тысяч рублей

75-летняя горожанка пострадала летом 2024 года.

В Калининграде суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 75-летней женщины, которую сбила самокатчица. Мать нарушительницы должна выплатить пенсионерке 400 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

ДТП случилось 13 августа 2024 года. 14-летняя девочка ехала на электросамокате по тротуару на ул. Озерова и наехала на пенсионерку, после чего скрылась. 75-летняя женщина пострадала, была госпитализирована и долго лечилась.

Отмечается, что родители девочки не пытались загладить вину даже спустя год после случившегося.

