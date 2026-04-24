Новым экспонатом омского парка Победы стал боевой вертолет Ми-8

Военно-патриотическое пространство парк «Патриот», расположенное в омском парке Победы, пополнилось двумя экспонатами. Это вертолет Ми-8 и боевая машина, с 2022 года принимавшая участие в СВО в составе подразделения «Иртыш».
Как уточнил на своем канале в «Максе» губернатор Виталий Хоценко, вертолет для парка предоставил Омский завод гражданской авиации, а боевую машину подарил боец, тренер и промоутер ММА Александр Шлеменко.
«Уверен, что новые экспонаты будут интересны жителям и гостям нашего региона», — добавил губернатор.
Напомним, пространство «Патриот» открыли в Омске в мае прошлого года к 80-летию Победы. В нем находятся постоянная экспозиция боевой техники, «Стена памяти» с интерактивными экранами и зона отдыха.