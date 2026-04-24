В Красноярске стартовал новый сезон работы мотовзвода ДПС

24 апреля в Красноярске сотрудники мотовзвода полка ДПС приступили к несению службы на дорогах города. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, полицейские перед началом сезона активно готовились к работе: проходили тренировки и оттачивали навыки управления.
Командир полка Андрей Исаенко лично провел инструктаж, подчеркнув важность дисциплины и внимательности. В 2026 году техническая база подразделения обновилась: в мотовзвод поступили три новых мотоцикла.
Эта техника отличается улучшенной маневренностью и высокой скоростью, что позволит инспекторам оперативнее реагировать на дорожные ситуации.
Ранее мы писали, что на минувших выходных на дорогах Красноярского края задержали 96 нетрезвых автомобилистов — 17 нарушителей вовсе не имели водительских прав.