В Красноярске стартовал новый сезон работы мотовзвода ДПС

В 2026 году в подразделение поступили три новых мотоцикла.

24 апреля в Красноярске сотрудники мотовзвода полка ДПС приступили к несению службы на дорогах города. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, полицейские перед началом сезона активно готовились к работе: проходили тренировки и оттачивали навыки управления.

Командир полка Андрей Исаенко лично провел инструктаж, подчеркнув важность дисциплины и внимательности. В 2026 году техническая база подразделения обновилась: в мотовзвод поступили три новых мотоцикла.

Эта техника отличается улучшенной маневренностью и высокой скоростью, что позволит инспекторам оперативнее реагировать на дорожные ситуации.

Ранее мы писали, что на минувших выходных на дорогах Красноярского края задержали 96 нетрезвых автомобилистов — 17 нарушителей вовсе не имели водительских прав.