В Омской области губернатор возложил цветы к Вечному огню

Губернатор Омской области Виталий Хоценко возложил цветы к Вечному огню в посёлке Чернолучинский. Церемония прошла сегодня в память о защитниках Отечества.
В мероприятии также принял участие глава Омского района Геннадий Долматов. Цветы возложили к мемориальному комплексу, который представляет собой архитектурный ансамбль из нескольких скульптур.
Центральным элементом является памятник воинам-землякам, посвящённый жителям, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году комплекс дополнили скульптурой «Журавли», установленной в память о воинах — участниках локальных конфликтов и специальной военной операции.
Как отмечается, в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» по стране зажгли 80 Вечных огней, из них 20 — в Омской области. В Чернолучинском поселении Вечный огонь впервые подключили к сетевому газу при поддержке губернатора.