Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых, следует из сообщения регулятора. Это восьмое подряд снижение ставки, и пятый раз подряд, когда ЦБ опускает ее на половину процентного пункта.
«Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», — говорится в релизе регулятора.
Решение регулятора полностью совпало с ожиданиями рынка: 27 из 30 участников консенсус-прогноза РБК (аналитики крупных российских банков и инвесткомпаний) считали, что ЦБ выберет шаг снижения именно в 50 б.п. Еще двое допускали, что регулятор ускорит смягчение и снизит ставку сразу на 100 б.п. — до 14%, один эксперт прогнозировал шаг снижения в 75 б.п. — до 14,25%. Участники консенсус-прогноза также ожидали, что ЦБ будет обсуждать варианты с сохранением ставки на уровне 15% и снижением только на 25 б.п. — до 14,75%. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, напротив, призывал ЦБ снизить ставку минимум на 150 б.п. — до 13,5%.
К апрельскому заседанию по ставке инфляция оказалась ниже ожиданий регулятора. Так, в феврале ЦБ прогнозировал, что по итогам января-марта инфляция в пересчете на год составит 6,3%, фактически же квартал завершился с инфляцией 5,9%. И это позволило ЦБ снизить ставку. «Вместе с тем, темпы роста остаются повышенными, несмотря на ослабление потребительского спроса в начале года. Основной причиной этого выступают проинфляционные факторы на стороне предложения», обращали внимание аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».
В апреле 2026-го снизились и инфляционные ожидания населения — с 13,4 до 12,9%, следует из опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Но уровень инфляционных ожиданий все еще выше, чем он был, когда инфляция находилась вблизи 4% (2017−2020 год по данным ЦБ).
Дополнительным аргументом в пользу снижения ставки, по мнению аналитиков, стало и замедление экономики. В январе—феврале ВВП снизился на 1,8%, приводил оценки президент Владимир Путин. Кроме того, он заявил, что ждет конкретных предложений по возобновлению экономического роста в стране, поддержке бизнеса и повышению качества занятости. ЦБ по итогам первого квартала прогнозировал рост ВВП на 1,6%. Отчасти быстрое охлаждение экономики вызвано перетоком доли спроса в четвертый квартал 2025 года, адаптацией бизнеса и потребителей к налоговым новациям, поясняли аналитики ЦБ.
В сообщении о решении по ставке ЦБ объяснил замедление экономики в том числе подстройкой к произошедшим налоговым изменениям, меньшим количеством рабочих дней и неблагоприятными погодными условиями. «Инвестиционная активность остается сдержанной. Сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте. С учетом того что динамика экономической активности в первом квартале 2026 года во многом обусловлена разовыми факторами, прогноз по росту ВВП в 2026 году сохранен на уровне 0,5−1,5%», — указали в ЦБ.
Дезинфляционным фактором был и крепкий рубль. Если в марте российская валюта показала ослабление — на 5,2% к доллару и 4,5% к юаню, то в апреле ситуация с курсом развернулась: в начале месяца доллар торговался выше отметки 81 ₽, а во второй половине апреля курс ушел ниже отметки 75 ₽
Неопределенной для ЦБ остается ситуация с кризисом на Ближнем Востоке, к апрельскому заседанию участники этого конфликта не пришли к твердым договоренностям. В случае, если конфликт затянется, это может дать проинфляционный эффект как для мировой экономики, так и для экономики России, еще в марте предупредила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Сигнал рынку по дальнейшим решениям остался нейтральным. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», — заключил регулятор.
Вместе с решением по ставке Банк России опубликовал и обновленный среднесрочный прогноз. В нем он повысил диапазон по средней ключевой ставке на 2026 год: с 13,5−14,5% до 14−14,5%. «С учетом того, что с 1 января по 26 апреля 2026 года средняя ключевая ставка равна 15,5%, с 27 апреля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3−14%», — пояснили в ЦБ. Прогноз по инфляции остался прежним: ЦБ ожидает, что к концу этого года она составит 4,5−5,5%, а в 2027-м достигнет цели в 4%. Без изменения остался и прогноз по ВВП, по итогам 2026-го ЦБ ожидает роста на 0,5−1,5%, а по итогам 2027-го — на 1,5−2,5%.
