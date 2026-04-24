Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку

Вместе с решением по ставке Банк России опубликовал и обновленный среднесрочный прогноз. В нем он повысил диапазон по средней ключевой ставке на 2026 год: с 13,5−14,5% до 14−14,5%. «С учетом того, что с 1 января по 26 апреля 2026 года средняя ключевая ставка равна 15,5%, с 27 апреля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3−14%», — пояснили в ЦБ. Прогноз по инфляции остался прежним: ЦБ ожидает, что к концу этого года она составит 4,5−5,5%, а в 2027-м достигнет цели в 4%. Без изменения остался и прогноз по ВВП, по итогам 2026-го ЦБ ожидает роста на 0,5−1,5%, а по итогам 2027-го — на 1,5−2,5%.