В Красноярском крае расширят туристические программы для участников СВО и их семей

Агентство по туризму Красноярского края и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие туристической отрасли региона и создание возможностей для участия в экскурсионных и туристических программах участников СВО и членов их семей. В рамках соглашения планируется организация поездок по историческим и культурным местам Красноярского края, а также разработка доступных туристических маршрутов с познавательной направленностью. Как пояснили в пресс-службе регионального агентства по туризму, сотрудничество станет частью развития социально ориентированного туризма и позволит сделать путешествия по региону более доступными. Развитие внутреннего туризма ведется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а на региональном уровне — в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие туризма». Напомним, что накануне Михаил Котюков представил опыт Красноярского края по поддержке участников СВО.