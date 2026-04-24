В матче с «Волгой» «Ротор» не может позволить себе осечку

«Ротор» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда занимает 4‑е место с 51 баллом в активе, а разница мячей 40−23 говорит о сбалансированной игре — и атака в порядке, и оборона надёжна. Впечатляет текущая форма волгоградцев: шесть побед подряд демонстрируют, что команда находится в отличной игровой кондиции. «Ротор» доминирует во владении мячом, активно использует фланги и не даёт соперникам навязать свою игру. Домашние показатели подчёркивают преимущество хозяев: в 15 матчах на «Волгоград Арене» команда одержала десять побед, забила 23 мяча (в среднем 1,53 за игру) и пропустила всего восемь (в среднем 0,53 за игру).