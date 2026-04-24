Главный тренер «Балтики»: Куда-то пропало везение, которое было в начале чемпионата

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что ему понравилась игра команды в матче с «Ахматом». Однако после встречи наставник посетовал на нереализованные моменты.
Наверное, куда-то пропало то везение, которое было в начале чемпионата, в той части. Потому что во время встречи создавали много моментов. В принципе, хватило бы на две-три игры. Забивай при счёте 1:0 Титков, который в штангу попал. Не засчитали гол. Но, к сожалению, футбол сегодня такой, — заявил Талалаев.
Он также рассказал, что перед началом чемпионата был бы доволен, если бы ему сказали, что «Балтика» увезёт два очка с выезда по маршруту Краснодар — Грозный. По словам тренера, команда продолжает двигаться вперёд.
«Я удовлетворён тем, как мы действовали в атаке. Мы добавили немножко по сравнению с последними играми в обороне, то есть совсем практически не даём бить по нашим воротам. Ну, один удар сегодня всё равно он, видите, влетел, но это уже не два гола, как пропущено было в трёх последних играх, уже один», — подчеркнул Талалаев.
В 26 туре первенства РПЛ «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» на выезде. Калининградцы занимают четвёртое место в таблице.