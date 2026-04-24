В НГЛУ прошла встреча с поэтами из Донецка и Луганска

Поэтическая часть встречи была представлена выступлениями Елены Заславской и Ксении Першиной. Авторы поделились личным опытом того, как военные события последних лет кардинально меняют творческий метод, наполняя стихи не только болью утрат, но и верой в неизбежный мир. Ксения Першина из Донецкого госуниверситета добавила, что современные авторы находят в трагических событиях источники для создания уникальных образов, которые формируют новый литературный ландшафт. Завершилось мероприятие выступлением Владимира Безденежных из центра «Пешков», который отметил, что новая военная поэзия сегодня — это не просто текст, а связующее звено между людьми разных поколений и регионов.