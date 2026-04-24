В НГЛУ прошла встреча с поэтами из Донецка и Луганска

На площадке регионального Координационного центра Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова состоялась масштабная творческая встреча с поэтами и учеными из Донецка и Луганска. Как сообщили в пресс-службе НГЛУ, мероприятие объединило студентов крупнейших учебных заведений города, включая ННГУ, ВГУВТ и РГУП. Ректор университета Никита Авралев подчеркнул, что вуз уделяет приоритетное внимание патриотическому воспитанию, стараясь через живое общение с жителями новых территорий помочь молодежи сформировать осознанную гражданскую позицию. По его словам, лирика помогает увидеть за сухими новостными сводками реальные человеческие судьбы и трагедии.
Программа «Современная гражданская поэзия: диалог с поэтами и о поэтах» была организована научно-исследовательской лабораторией НГЛУ, занимающейся вопросами культурной идентификации. Ключевым событием стала лекция доцента Нины Ищенко, посвященная трансформации «русской идеи» в литературе — от классических трудов Достоевского до современной поэзии Елены Заславской. Эксперт отметила, что в текущих условиях стихотворное творчество перестает быть исключительно искусством, превращаясь в мощный инструмент выражения общественной позиции и осмысления национального наследия. Это позволяет молодым людям глубже осознать преемственность смыслов в отечественной культуре.
Поэтическая часть встречи была представлена выступлениями Елены Заславской и Ксении Першиной. Авторы поделились личным опытом того, как военные события последних лет кардинально меняют творческий метод, наполняя стихи не только болью утрат, но и верой в неизбежный мир. Ксения Першина из Донецкого госуниверситета добавила, что современные авторы находят в трагических событиях источники для создания уникальных образов, которые формируют новый литературный ландшафт. Завершилось мероприятие выступлением Владимира Безденежных из центра «Пешков», который отметил, что новая военная поэзия сегодня — это не просто текст, а связующее звено между людьми разных поколений и регионов.
