Более 500 онлайн-ресурсов из «белого списка» доступны воронежцам

Минцифры РФ вновь расширило «белый список», включающий в себя онлайн-ресурсы, которые остаются доступными при отключении мобильного интернета. Об этом сообщили в министерстве в четверг, 23 апреля.
В «белый список» добавили общественные организации, включая добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», волонтёрскую некоммерческую организацию Дoбpo. рф, Общероссийский народный фронт, Российское общество «Знание».
Также он пополнился клиниками «Медси» и «Мать и дитя», интернет-энциклопедией «Рувики», гипермаркетами «Лента» и «Окей», службой доставки «Достависта», сетью предприятий быстрого питания «Додо Пицца», каршерингами «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатром Premier, операторами связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile.
Кроме того, в «белый список» вошли Роскчество, АО «ГЛОНАСС», Газпромбанк, компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель», IT-компания 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов», платформа кадрового электронного документооборота HRlink, Федеральное казначейство, Государственная информационная система электронных перевозочных документов и Континентальная хоккейная лига.
Также был расширен перечень СМИ. В нём появились телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ», телеканал Соловьев Live, онлайн-СМИ Sport24.
Теперь в «белый список» входят порядка 500 российских онлайн-ресурсов, которые отвечают требованиям безопасности и имеют все вычислительные мощности на территории РФ.
Напомним, что отключения мобильного интернета на территории Воронежской области периодически происходят с лета 2025 года по соображениям безопасности и исходя из оперативной обстановки. Режим опасности атаки БПЛА не всегда прямо соотносится с этой мерой. Решение об отключении связи принимают силовые ведомства совместно с операторами связи.