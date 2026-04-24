Стали известны дата и место похорон Сергея Стадлера

Церемония прощания с народным артистом России, скрипачом, главным дирижером и художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером состоится 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба государственной концертной организации города ГБУК «Петербург-концерт».
Отпевание пройдет в Исаакиевском соборе и начнется в 10:30 мск. В 12:00 в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости начнется гражданская панихида, которая продлится до 14:00.
Похороны Сергея Стадлера пройдут на Смоленском кладбище, траурная церемония начнется в 15:00.
Стадлер умер на 64 году жизни 20 апреля на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул и экстренно приземлившегося в Бухаресте.
Стадлер родился в 1962 году в Ленинграде, музыкой начал заниматься в детстве. Он возглавлял Петербургскую консерваторию, основал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга и руководил им, был удостоен звания народного артиста России и государственных наград.
