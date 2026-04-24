Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны дата и место похорон Сергея Стадлера

Источник: РБК

Церемония прощания с народным артистом России, скрипачом, главным дирижером и художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером состоится 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба государственной концертной организации города ГБУК «Петербург-концерт».

Отпевание пройдет в Исаакиевском соборе и начнется в 10:30 мск. В 12:00 в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости начнется гражданская панихида, которая продлится до 14:00.

Похороны Сергея Стадлера пройдут на Смоленском кладбище, траурная церемония начнется в 15:00.

Стадлер умер на 64 году жизни 20 апреля на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул и экстренно приземлившегося в Бухаресте.

Стадлер родился в 1962 году в Ленинграде, музыкой начал заниматься в детстве. Он возглавлял Петербургскую консерваторию, основал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга и руководил им, был удостоен звания народного артиста России и государственных наград.

