«Вспышка высшего уровня». На Солнце произошла сильнейшая за последние 2,5 месяца вспышка

На Солнце произошла самая сильная за 2,5 месяца вспышка. Подробнее белорусам и другим жителям Земли рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Так, на Солнце зафиксировали вспышку уровня X2.5, являющуюся вспышкой высшего балла.
— Происходящий на Солнце рост активности преодолел порог вспышек высшего уровня, — прокомментировали ученые.
Вспышка высшего балла произошла на Солнце в 04.07 по минскому времени. Она стала самым сильным событием за последние 2,5 месяца. Более крупная вспышка случалась только в феврале.
Данное явление сопровождал крупный выброс плазмы. При этом в лаборатории обратили внимание на то, что центр взрыва оказался довольно сильно смещен к краю Солнца, благодаря чему плазма уходит в сторону, поэтому с большой вероятностью событие окажется нейтральным для Земли.
— Фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака. Однако в течение дня возможны новые крупные события, — отметили в лаборатории.
Напомним, что вспышки на Солнце влияют на население Земли при возникновении корональных выбросов массы и последующих геомагнитных бурь на планете. Зачастую в такие дни у метеозависимых людей возникают головные боли и проблемы с давлением.
Еще резкое похолодание несут в Беларусь «ныряющие» циклоны с Гренландского и Норвежского морей: «Ветер до 22 м/с и дожди с мокрым снегом».