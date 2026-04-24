Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вспышка высшего уровня». На Солнце произошла сильнейшая за последние 2,5 месяца вспышка

Ученые сказали о сильнейшей с зимы вспышке на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце произошла самая сильная за 2,5 месяца вспышка. Подробнее белорусам и другим жителям Земли рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Так, на Солнце зафиксировали вспышку уровня X2.5, являющуюся вспышкой высшего балла.

— Происходящий на Солнце рост активности преодолел порог вспышек высшего уровня, — прокомментировали ученые.

Вспышка высшего балла произошла на Солнце в 04.07 по минскому времени. Она стала самым сильным событием за последние 2,5 месяца. Более крупная вспышка случалась только в феврале.

Данное явление сопровождал крупный выброс плазмы. При этом в лаборатории обратили внимание на то, что центр взрыва оказался довольно сильно смещен к краю Солнца, благодаря чему плазма уходит в сторону, поэтому с большой вероятностью событие окажется нейтральным для Земли.

— Фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака. Однако в течение дня возможны новые крупные события, — отметили в лаборатории.

Напомним, что вспышки на Солнце влияют на население Земли при возникновении корональных выбросов массы и последующих геомагнитных бурь на планете. Зачастую в такие дни у метеозависимых людей возникают головные боли и проблемы с давлением.

Еще резкое похолодание несут в Беларусь «ныряющие» циклоны с Гренландского и Норвежского морей: «Ветер до 22 м/с и дожди с мокрым снегом».

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше