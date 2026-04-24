Власти рассказали, в каких форматах в Калининграде пройдет акция «Бессмертный полк-2026»

«Живое» шествие по Гвардейскому проспекту в этот раз решили не проводить.

Источник: Комсомольская правда

Жители Калининградской области могут присоединиться к патриотической акции «Бессмертный полк-2026» в онлайн-формате 9 мая. Чтобы это сделать, уже сейчас и до 6 мая можно отправить заявку, загрузить фото здесь.

Есть и другие форматы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, можно принять участие в праздничном автопробеге, разместив на автомобилях и мотоциклах портреты героев, фото орденов, медалей ветерана и историю его подвига. Украшать так намерены и общественный транспорт.

Также в организациях, на предприятиях, в школах, больницах, учреждениях культуры с 1 по 11 мая будут установлены стенды, куда каждый может прикрепить портрет своего ветерана. Это называется «Стена памяти».

Кроме того, предлагается с 1 по 11 мая нанести или прикрепить портрет ветерана размером не менее А4 на футболку, куртку или жилетку и ходить так.

Также фото ветеранов можно размещать в социальных сетях: с 1 по 11 мая заменить аватар на портрет героя и использовать хештег #БессмертныйПолк.

Создать рамку для портрета можно на сайте проекта.

Более подробная информация о проекте здесь.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше