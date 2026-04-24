Власти рассказали, в каких форматах в Калининграде пройдет акция «Бессмертный полк-2026»

Жители Калининградской области могут присоединиться к патриотической акции «Бессмертный полк-2026» в онлайн-формате 9 мая. Чтобы это сделать, уже сейчас и до 6 мая можно отправить заявку, загрузить фото здесь.
Есть и другие форматы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, можно принять участие в праздничном автопробеге, разместив на автомобилях и мотоциклах портреты героев, фото орденов, медалей ветерана и историю его подвига. Украшать так намерены и общественный транспорт.
Также в организациях, на предприятиях, в школах, больницах, учреждениях культуры с 1 по 11 мая будут установлены стенды, куда каждый может прикрепить портрет своего ветерана. Это называется «Стена памяти».
Кроме того, предлагается с 1 по 11 мая нанести или прикрепить портрет ветерана размером не менее А4 на футболку, куртку или жилетку и ходить так.
Также фото ветеранов можно размещать в социальных сетях: с 1 по 11 мая заменить аватар на портрет героя и использовать хештег #БессмертныйПолк.
