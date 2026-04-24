Мужчина погиб при пожаре в деревне Шапкино Богородского округа

Смертельный пожар произошел в деревне Шапкино Богородского округа Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Возгорание произошло в жилом доме на площади 80 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку здания. Во время тушения пожара специалисты чрезвычайного ведомства обнаружили в одной из комнат тело мужчины.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Сейчас на месте трагедии работает оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства трагедии.
Напомним, уголовное дело завели из-за гибели четырех человек на пожаре в Нижегородской области. Трагедия произошла 20 апреля в населенном пункте Нижегородец в частном доме.