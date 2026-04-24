Красноярцам показали фотографии ремонта трассы в районе Солонцов

Красноярское краевое управление автодорог (КрУДор) показало фотографии реконструкции транспортной развязки и путепровода на Обходе Красноярска, в районе поселка Солонцы.

Красноярское краевое управление автодорог (КрУДор) показало фотографии реконструкции транспортной развязки и путепровода на Обходе Красноярска, в районе поселка Солонцы.

13 апреля в районе развязки поменяли схему движения. Автомобили пустили по объездной дороге, а старую трассу перекопали, чтобы сделать подземный переход и проложить трубу для пропуска воды.

Напомним, по контракту подрядчик должен расширить путепровод, который идет над проспектом Котельникова, чтобы на нем появились полосы для разгона и торможения перед развязками. После этого будет усилено основание трассы и уложен новый асфальт.

«Кроме того, в рамках реконструкции будет выполнено устройство водоотвода, освещения, пешеходных тротуаров, монтаж барьерного ограждения, в том числе на разделительной полосе, и устройство подземного пешеходного перехода и пешеходной дорожки для пешей доступности из поселка Новалэнд в Солонцы», — пояснили в КрУДоре.

Проект реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и разработан в контексте подготовки к 400-летию Красноярска.