В Ростове трое подсудимых получили сроки до 10 лет за подготовку теракта

В Ростове-на-Дону троих мужчин осудили за покушение на поджог здания военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
По материалам следствия, в декабре 2022 года совершить теракт решил участник леворадикального общественного объединения. Из Москвы он связался со знакомым в Ростове-на-Дону и рассказал ему о своем плане.
В декабре того же года мужчины встретились. Примерно тогда же были приобретены пиротехнические изделия и зажигательная смесь. Параллельно сообщники познакомились с еще одним мужчиной, который согласился присоединиться к делу. 3 января 2023 года подельников задержали.
Позже следствию стало известно, что двое из экстремистов предлагали нарушить закон и другим своим знакомым. В итоге троим задержанным инкриминировали статьи о подготовке к теракту и о склонении людей к преступной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
В Южном окружном военном суде подсудимым назначили от 8 до 10 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
