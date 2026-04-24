Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец ПВЗ в Красноярске похитил товаров на 10 млн рублей

Дело направили в суд на рассмотрение.

В Красноярске завершили расследование уголовного дела против местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что красноярец владел несколькими пунктами выдачи заказов в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах Красноярска. С октября 2024 по март 2025 года он арендовал номера телефонов и заказывал на маркетплейсе товары с постоплатой — в основном офисную бумагу большими партиями и другие ликвидные позиции.

Когда срок хранения заказов подходил к концу, злоумышленник оформлял возврат, но товары оставлял себе и продавал через интернет-объявления. Всего таким способом было похищено более пяти тысяч коробок бумаги и другие товары на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Красноярска.

Ранее мы сообщали, что в Железногорске задержали мужчину за финансирование экстремизма.

