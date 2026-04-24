Владелец ПВЗ в Красноярске похитил товаров на 10 млн рублей

В Красноярске завершили расследование уголовного дела против местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что красноярец владел несколькими пунктами выдачи заказов в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах Красноярска. С октября 2024 по март 2025 года он арендовал номера телефонов и заказывал на маркетплейсе товары с постоплатой — в основном офисную бумагу большими партиями и другие ликвидные позиции.
Когда срок хранения заказов подходил к концу, злоумышленник оформлял возврат, но товары оставлял себе и продавал через интернет-объявления. Всего таким способом было похищено более пяти тысяч коробок бумаги и другие товары на сумму свыше 10 миллионов рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Красноярска.
