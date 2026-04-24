В Хабаровском крае в центре «ВОИН» запустили курс по самообороне

В центре «ВОИН» запустили новую общеразвивающую программу «Самооборона. 1 уровень», — сообщает пресс-служба полпреда ДФО.
Курс разработан совместно с Российским союзом боевых искусств и уже направлен во все филиалы центра в 21 регионе страны.
«Цель Центра “ВОИН”, созданного по поручению Президента России Владимира Путина, сделать наших ребят — мальчишек и девчонок — сильнее, а с ними сильнее и нашу страну. Но самое главное — не просто быть сильными, а любить Родину, гордиться Россией и быть в любой момент способными защищать интересы страны и её граждан», — отметил заместитель председателя правительства РФ — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.
Программа рассчитана на участников в возрасте от 14 до 35 лет и включает 36 академических часов. В неё входят базовые приёмы самообороны, элементы борьбы, а также действия против вооружённого противника — с ножом, палкой и другими предметами.
«Мы постоянно развиваем систему подготовки курсантов, и появление программы по самообороне — закономерный шаг. Она даёт не только физические навыки, но и понимание психологии конфликта, правовых границ применения силы», — подчеркнул директор центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.
Отдельный блок посвящён оценке угроз, контролю дистанции и выбору адекватных способов защиты.
«Программа “Самооборона. 1 уровень” — это стартовая ступень. В дальнейшем этот блок будет расширяться: сейчас разрабатываются несколько уровней подготовки», — добавил исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов.
После завершения обучения участники смогут ориентироваться в правовых основах самообороны и применять базовые навыки в ситуациях, приближённых к реальным.