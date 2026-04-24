Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае в центре «ВОИН» запустили курс по самообороне

Программа рассчитана на подростков и взрослых и включает практику и основы права.

В центре «ВОИН» запустили новую общеразвивающую программу «Самооборона. 1 уровень», — сообщает пресс-служба полпреда ДФО.

Курс разработан совместно с Российским союзом боевых искусств и уже направлен во все филиалы центра в 21 регионе страны.

«Цель Центра “ВОИН”, созданного по поручению Президента России Владимира Путина, сделать наших ребят — мальчишек и девчонок — сильнее, а с ними сильнее и нашу страну. Но самое главное — не просто быть сильными, а любить Родину, гордиться Россией и быть в любой момент способными защищать интересы страны и её граждан», — отметил заместитель председателя правительства РФ — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

Программа рассчитана на участников в возрасте от 14 до 35 лет и включает 36 академических часов. В неё входят базовые приёмы самообороны, элементы борьбы, а также действия против вооружённого противника — с ножом, палкой и другими предметами.

«Мы постоянно развиваем систему подготовки курсантов, и появление программы по самообороне — закономерный шаг. Она даёт не только физические навыки, но и понимание психологии конфликта, правовых границ применения силы», — подчеркнул директор центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

Отдельный блок посвящён оценке угроз, контролю дистанции и выбору адекватных способов защиты.

«Программа “Самооборона. 1 уровень” — это стартовая ступень. В дальнейшем этот блок будет расширяться: сейчас разрабатываются несколько уровней подготовки», — добавил исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов.

После завершения обучения участники смогут ориентироваться в правовых основах самообороны и применять базовые навыки в ситуациях, приближённых к реальным.

Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше