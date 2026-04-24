В ХК «Торпедо» рассказали, кто вернётся в расширенный состав после аренды

Институт аренды в КХЛ полностью оправдал ожидания руководства нижегородского «Торпедо». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Евгений Забуга на прошедшей пресс-конференции. Игроки расширенного состава — Крутов, Бреус и Артамонов, которые ранее выступали за другие клубы на правах аренды, начнут предсезонные сборы вместе с нижегородской командой.
Генменеджер отметил, что временный переход в другие коллективы пошел хоккеистам на пользу, однако не исключил возможности их обмена в будущем из-за дефицита игроков на рынке. Приоритетом для клуба остается сохранение качественного состава, способного решать высокие задачи в чемпионате.
Также руководство затронуло вопрос комплектования команды иностранными специалистами. В новом сезоне в составе «Торпедо» могут появиться до трех легионеров. По словам Забуги, при выборе кандидатов клуб будет опираться на экономическую целесообразность и личную преданность игроков, чтобы быть полностью уверенными в каждом новичке.
Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» продлил контракт с главным тренером Алексеем Исаковым.