В ХК «Торпедо» рассказали, кто вернётся в расширенный состав после аренды

Крутов, Бреус и Артамонов возвращаются в состав нижегородцев после аренды, а в новом сезоне клуб может заявить до трех иностранцев.

Институт аренды в КХЛ полностью оправдал ожидания руководства нижегородского «Торпедо». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Евгений Забуга на прошедшей пресс-конференции. Игроки расширенного состава — Крутов, Бреус и Артамонов, которые ранее выступали за другие клубы на правах аренды, начнут предсезонные сборы вместе с нижегородской командой.

Генменеджер отметил, что временный переход в другие коллективы пошел хоккеистам на пользу, однако не исключил возможности их обмена в будущем из-за дефицита игроков на рынке. Приоритетом для клуба остается сохранение качественного состава, способного решать высокие задачи в чемпионате.

Также руководство затронуло вопрос комплектования команды иностранными специалистами. В новом сезоне в составе «Торпедо» могут появиться до трех легионеров. По словам Забуги, при выборе кандидатов клуб будет опираться на экономическую целесообразность и личную преданность игроков, чтобы быть полностью уверенными в каждом новичке.

Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» продлил контракт с главным тренером Алексеем Исаковым.