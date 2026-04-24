Бастрыкин запросил доклад о проблемах с водой в нижегородской деревне

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав жителей деревни Караулово (Кстовский район). Об этом сообщили в информационном центре центрального аппарата.
В течение шести лет в населенном пункте происходят оползни. В 2020 году в овраг рухнули два нежилых дома. Годом позднее ситуация повторилась — в этот раз из-за движения грунта пострадало три здания, в том числе жилые.
Сейчас из-за оползней оборвало водяную трубу, после чего порядка 50 домов остались без воды. Местные жители рассказали, что водопровод долгое время не ремонтировался.
Нижегородское управление СК расследует по данному факту уголовное дело о халатности. Теперь региональному управлению предстоит доложить о ходе расследования в центральный аппарат.
Напомним, глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти нижегородки после оказания медпомощи.