В Рязанской области обновят трассу Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

Два участка дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород приведут в нормативное состояние в Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность объектов составляет 15,7 км, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Участки, где запланирован ремонт, расположены в Ряжском и Ухоловском округах. В ходе работ на объектах обновят дорожное покрытие, установят остановочные павильоны. В настоящее время специалисты частично сняли старое дорожное покрытие и приступили к укладке нового. Завершить ремонт планируют осенью этого года.
Отметим, что эта дорога не только имеет важное значение для автомобилистов, путешествующих из Ряжска в Нижний Новгород, но и обеспечивает подъезд к ключевым объектам села Дегтяное: фельдшерско-акушерскому пункту, школе, детсаду, храму и Дому культуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.