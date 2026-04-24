Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще пять молодых сакур посадили на Литейном проспекте в Петербурге

Следующей весной в Саду Дружбы будет еще больше розовых цветков.

Источник: Комитет по благоустройству

Продлить цветение нежной сакуры невозможно, однако увеличить количество этих японских деревьев — дело посильное. Так, еще пять вишен посадили в Саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

— Сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное» заранее подготовили почву и обеспечили правильную посадку, чтобы саженцы благополучно прижились, — добавили в ведомстве.

Сад Дружбы — уникальное место и одно из любимых среди жителей и гостей Петербурга. В своем неповторимом виде он существует уже порядка 23 лет. Напомним, зеленая, а времена еще и розовая, зона является уменьшенной копией известного шанхайского сада Юй Юань, или Сада Радости.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на ликвидацию несанкционированных свалок в Красногвардейском районе Петербурга выделят 40 миллионов рублей.