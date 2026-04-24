Еще пять молодых сакур посадили на Литейном проспекте в Петербурге

Продлить цветение нежной сакуры невозможно, однако увеличить количество этих японских деревьев — дело посильное. Так, еще пять вишен посадили в Саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.
— Сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное» заранее подготовили почву и обеспечили правильную посадку, чтобы саженцы благополучно прижились, — добавили в ведомстве.
Сад Дружбы — уникальное место и одно из любимых среди жителей и гостей Петербурга. В своем неповторимом виде он существует уже порядка 23 лет. Напомним, зеленая, а времена еще и розовая, зона является уменьшенной копией известного шанхайского сада Юй Юань, или Сада Радости.
