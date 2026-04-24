Фундук и грецкий орех стали лидерами по удорожанию за год

За год цены на орехи значительно выросли. Особенно сильно подорожал фундук: его стоимость увеличилась на 24,8%. В среднем упаковка фундука весом 150 граммов теперь стоит 380,6 рубля.
На втором месте по росту цен оказался грецкий орех, который подорожал на 23,1% и стал стоить в среднем 338,6 рубля за 150 граммов. Фисташки также показали заметный прирост в цене — на 20,1%. Средняя стоимость упаковки фисташек составила 413,1 рубля.
Исследование проводилось сервисом мониторинга цен «Ценозавр», передаёт РИАМО. В анализе учитывались данные о стоимости орехов разных производителей в торговых сетях по всей России, без учета акционных предложений.
В течение года (с апреля 2022 по апрель 2023) цены на орехи изменились следующим образом:
• Арахис (150 граммов) подорожал на 8,4%, его средняя цена составила 116,3 рубля.
• Грецкий орех (150 граммов) вырос в цене на 23,1%, в среднем он стал стоить 338,6 рубля.
• Кешью (150 граммов) подорожал на 8,6%, его средняя цена составляет 302,6 рубля.
• Миндаль (150 граммов) стал дороже на 15%, средняя цена достигла 296,8 рубля.
• Фисташки (150 граммов) выросли в цене на 20,1%, их средняя стоимость составила 413,1 рубля.
• Фундук (150 граммов) подорожал больше всего — на 24,8%, его средняя цена — 380,6 рубля.