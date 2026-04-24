Памятник лётчикам-героям открыли в Хабаровске

Памятник стал частью мемориального комплекса, посвящённого героям, защищавшим небо Родины. На площади в Железнодорожном районе краевой столицы теперь размещены два памятника, установленные в честь лётчиков-дальневосточников. Первый — самолет-истребитель, открытый в 1975 году в знак вечной благодарности участникам Великой Отечественной войны. Рядом с ним установили мемориал лётчикам 18-й бригады армейской авиации 11-й гвардейской ордена Суворова Краснознаменной армии Военно-воздушных сил.