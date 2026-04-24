Памятник лётчикам-героям открыли в Хабаровске

В Хабаровске прошла торжественная церемония открытия памятника лётчикам, погибшим при исполнении воинского долга. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Памятник стал частью мемориального комплекса, посвящённого героям, защищавшим небо Родины. На площади в Железнодорожном районе краевой столицы теперь размещены два памятника, установленные в честь лётчиков-дальневосточников. Первый — самолет-истребитель, открытый в 1975 году в знак вечной благодарности участникам Великой Отечественной войны. Рядом с ним установили мемориал лётчикам 18-й бригады армейской авиации 11-й гвардейской ордена Суворова Краснознаменной армии Военно-воздушных сил.
Мемориальная плита содержит имена героев — кавалеров ордена Мужества, медали «Золотая звезда», медали Жукова. Они погибли при выполнении боевых заданий в зоне проведения специальной военной операции.
С инициативой о создании памятника в комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом обратились представители дислоцированной рядом с монументом воинской части. Комитет поддержал инициативу, был разработан эскиз мемориала. Средства на его создание собирали на благотворительной основе. Взносы сделали предприниматели и представители крупных предприятий Хабаровска, неравнодушные жители краевой столицы.
В церемонии открытия приняли участие представители правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска, депутаты городской думы, организаций ветеранов, военнослужащие, студенты и школьники, воспитанники военно-патриотических объединений.
Почётные гости торжественной церемонии открытия в своих речах отмечали мужество и героизм лётчиков — героев, пожертвовавших своими жизнями ради мира и защиты России.
Завершилась церемония возложением венка и цветов к памятнику. Мемориал освятил настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора Хабаровской епархии протоиерей Георгий.