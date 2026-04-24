Пермячка лишилась квартиры за прописку в ней иностранца

В Перми суд конфисковал у местной жительницы квартиру за фиктивную постановку в ней иностранца на миграционный учет по месту прибывания, сообщает прокуратура Прикамья.
Выяснилось, что в прошлом году пермячка формально прописала иностранного гражданина в своей квартире, который при этом в ней фактически не проживал. На деле хозяйка сдавала жильё внаём другим людям и получала за это деньги.
С учетом гособвинения Ленинский районный суд оштрафовал женщину, а её однокомнатную квартиру конфисковал в доход государства по ходатайству прокурора. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в 2025 году судебные приставы Перми принудительно депортировали 247 иностранцев, нарушивших правила въезда или режима пребывания в России.