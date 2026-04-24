Более 20 тысяч школьников Подмосковья посетили новые «Уроки цифры»

Новые «Уроки цифры» по теме «Как кодить на квантах» прошли в школах Подмосковья по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Занятия посетили более 20 тысяч ребят, сообщили в минобразования Московской области.
В ходе обучающего фильма школьникам рассказали о том, как устроен сверхпроводниковый квантовый компьютер и о работе алгоритмов. Знания они закрепили на интерактивном тренажере, представленном в увлекательном формате с учетом возраста участников. Лидерами по количеству пройденных уроков стали Мытищи, Подольск, Бронницы, Клин и Королев.
Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России. Уроки будут доступны до 26 апреля на платформе "Урока цифры.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.