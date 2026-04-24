Как тушили пылающий ДК в михайловской Безымянке, рассказали спасатели

Огонь вспыхнул около девяти вечера. К тому времени, как пожарные прибыли на место происшествия, одноэтажное деревянное здание уже горело по всей площади.

Крупный пожар случился в ночь с 23 на 2 апреля в хуторе Безымянка муниципального округа Михайловка Волгоградской области. Пламя охватило здание местного Дома культуры.

Огонь вспыхнул около девяти вечера. К тому времени, как пожарные прибыли на место происшествия, одноэтажное деревянное здание уже горело по всей площади, обрушилась кровля, рассказывают в муниципальной службе ГО и ЧС.

Пожар тушили до глубокой ночи. После того, как огонь локализовали, огнеборцы начали разбирать завалы и проливать конструкции, чтобы пламя не вспыхнуло вновь.

По данным регионального ГУ МЧС, в тушении участвовали три отделения пожарно-спасательных частей ведомства и противопожарная служба региона. К борьбе с огнем привлекали технику пожарной части Безымянки и соседних хуторов — Субботина и Большого.

В огне никто из людей не пострадал.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как 10-летний школьник спас из горящего дома 4-летнюю сестренку.