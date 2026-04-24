С начала 2026 года в Красноярске сбили 243 пешехода: 109 из них получили травмы, четверо — погибли. Такими цифрами поделились в краевой Госавтоинспекции.
В рамках акции «Переходи правильно» полицейские накануне дежурили на улицах правобережья и напоминали горожанам о правилах безопасности на «зебрах». Оплошности, которые чаще всего приводят к ДТП: переход проезжей части в неположенном месте, выход перед близко идущим транспортом и движение на «красный».
Опасная ошибка велосипедистов и водителей СИМ — пересечение перехода, не спешившись.
Жителей краевого центра просят соблюдать правила дорожного движения.