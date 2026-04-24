Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала 2026 года в Красноярске сбили 243 пешехода

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Красноярске сбили 243 пешехода: 109 из них получили травмы, четверо — погибли. Такими цифрами поделились в краевой Госавтоинспекции.

В рамках акции «Переходи правильно» полицейские накануне дежурили на улицах правобережья и напоминали горожанам о правилах безопасности на «зебрах». Оплошности, которые чаще всего приводят к ДТП: переход проезжей части в неположенном месте, выход перед близко идущим транспортом и движение на «красный».

Опасная ошибка велосипедистов и водителей СИМ — пересечение перехода, не спешившись.

Жителей краевого центра просят соблюдать правила дорожного движения.