С начала 2026 года в Красноярске сбили 243 пешехода

В рамках акции «Переходи правильно» полицейские накануне дежурили на улицах правобережья и напоминали горожанам о правилах безопасности на «зебрах». Оплошности, которые чаще всего приводят к ДТП: переход проезжей части в неположенном месте, выход перед близко идущим транспортом и движение на «красный».