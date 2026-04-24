«Это больше, чем уголовное дело». Лукашенко сказал, где в Гомельской области ужасная ситуация

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил критику председателю Гомельской области во время рабочей командировки в регион, пишет БелТА.
Так, прибыв в Мозырский район белорусский лидер сразу же обратил внимание на ситуацию в лесном и сельском хозяйстве и отдельно в животноводстве.
Лукашенко спросил восстанавливается ли в регионе лес, так как увидел, что нарезаны борозды после того, как лесной массив планово выпилили. Еще глава государства похвалил, что на Гомельщине нет проблем на полях:
— На полях, конечно, тут порядок. Прилично.
Однако в адрес животноводства прозвучала критика. Лукашенко указал председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко, что в этой отрасли дела обстоят гораздо хуже. Президент сказал об этом на примере материалов проверок.
— Это называется ужас. Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что они концентрируют негатив (материалы проверки. — Ред.). Но это больше, чем уголовное дело, — прокомментировал глава Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что необходимо белорусам, чтобы выжить.
Еще белорусский президент сказал, что надо «кровь из носа» восстановить в Беларуси.