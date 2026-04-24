В Казани завершился городской фестиваль-конкурс «Небо будущего — детям!»

В соревнованиях приняли участие 28 юных операторов дронов.

Источник: Национальные проекты России

Лицей № 35 — образовательный центр «Галактика» в Казани стал площадкой проведения городского фестиваля-конкурса по беспилотным авиационным системам «Небо будущего — детям!». Мероприятие состоялось 17 апреля в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.

В соревнованиях приняли участие 28 юных операторов дронов из 13 образовательных организаций Казани. Конкурс прошел в двух возрастных категориях (9−12 лет и 13−17 лет). Ребята состязались в двух номинациях: «Оператор БАС» (реальные полеты по скоростной трассе) и «Оператор БАС (симулятор)» (виртуальные гонки в DCL — The Game).

В первой номинации среди участников в возрасте 9−12 лет победу одержал ученик лицея № 185 Ранэль Хасанов. Среди конкурсантов 13−17 лет лучшим стал представитель лицея № 35 Никита Шевяков. В категории «Оператор БАС» (9−12 лет) первое место занял воспитанник лицея № 83 Султан Галиакберов. В этой же номинации среди ребят 13−17 лет золото завоевал ученик лицея № 35 Илья Крылатых.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.