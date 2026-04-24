На дороги Красноярска вышли байкеры в погонах (видео)

Сотрудники мотовзвода полка ДПС приступили к работе на дорогах Красноярска. Об этом сегодня, 24 апреля, рассказали в краевой Госавтоинспекции.
Сезон стартовал с инструктажа, который лично провел командир полка Андрей Исаенко. Он подчеркнул важность дисциплины и внимательности.
Перед стартом сезона инспекторы прошли тренировки, отработали навыки управления мотоциклами и взаимодействие в команде. К подготовке привлекли и участников местного мотосообщества.
В этом году техническую базу подразделения обновили — в мотовзвод поступили три новых мотоцикла. Они маневреннее и быстрее, что позволит инспекторам оперативнее реагировать на ситуации и эффективнее обеспечивать безопасность на улицах.
