Воронежская область поделилась опытом на демографической конференции

Воронежская делегация приняла участие во Всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», которая состоялась 23 апреля. Опыт региона по внедрению в сферы социальной защиты населения и занятости программного комплекса «Дневник самоконтроля качества жизни», разработанного Институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева, был представлен на секции «Патронаж семьи: по пути многодетности и долголетия». Спикером выступил первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов.
Во время выступления он отметил, что применение современных технологий вывело способ коммуникации социальных координаторов управлений соцзащиты с отдельными категориями граждан на новый уровень. Благодаря трём специальным ботам в мессенджерах семьи участников СВО, многодетные семьи и пожилые люди своевременно получают информацию о мерах социальной поддержи, культурно-досуговых, образовательных, спортивных мероприятиях. Также у них есть возможность оперативно связаться со специалистом соцзащиты, если они столкнулись с непростой жизненной ситуацией. Предусмотрена и возможность подключения к боту «Не теряйся!» не только людей старше 65 лет, но и лиц предпенсионного возраста с целью их максимально полного охвата при выходе на пенсию.
По словам Данила Кустова, «Дневник самоконтроля качества жизни» стал инструментом для достижения национальных целей развития, напрямую влияющих на KPI губернаторов. При этом функционал программы постоянно расширяется, а число пользователей лишь растёт.
Начиная с 2026 года, в сфере занятости населения реализуется пилотный проект по патронажу молодёжи, охватывающий школьников, абитуриентов и студентов. В задачи нового информационного помощника входит информирование её о мероприятиях по профориентации, ярмарках вакансий, экскурсиях на предприятия области, а также о вариантах трудоустройства в свободное от учёбы время и особенностях целевого обучения.
Завершая своё выступление, Данил Кустов особо отметил значимость внедрения новых технологических решений, направленных на оптимизацию повседневных процессов и способствующих повышению эффективности работы организаций, что улучшает уровень обслуживания граждан.