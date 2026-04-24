Воронежская область поделилась опытом на демографической конференции

Во время выступления он отметил, что применение современных технологий вывело способ коммуникации социальных координаторов управлений соцзащиты с отдельными категориями граждан на новый уровень. Благодаря трём специальным ботам в мессенджерах семьи участников СВО, многодетные семьи и пожилые люди своевременно получают информацию о мерах социальной поддержи, культурно-досуговых, образовательных, спортивных мероприятиях. Также у них есть возможность оперативно связаться со специалистом соцзащиты, если они столкнулись с непростой жизненной ситуацией. Предусмотрена и возможность подключения к боту «Не теряйся!» не только людей старше 65 лет, но и лиц предпенсионного возраста с целью их максимально полного охвата при выходе на пенсию.