Почти 3000 нижегородцев получают соцвыплаты после чернобыльской катастрофы

Компенсация доступна ликвидаторам, эвакуированным и сотрудникам станции.

Источник: Комсомольская правда

Около трёх тысяч жителей Нижегородской области, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры социальной поддержки. Речь идёт о ежемесячных выплатах, компенсациях и льготах, сообщили в региональном ОСФР.

Поддержка предоставляется в зависимости от группы инвалидности. В числе получателей — ликвидаторы последствий катастрофы, сотрудники станции, эвакуированные жители зоны отчуждения и доноры костного мозга для пострадавших. Размер ежемесячной выплаты составляет от 3,5 до 6,1 тысячи рублей. Также предусмотрена ежегодная компенсация на оздоровление и выплаты за вред здоровью.

Сегодня такие меры поддержки получают 2965 человек. Кроме денежных выплат, им доступен набор социальных услуг: лекарства, путёвки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. При желании от него можно отказаться и получать денежную компенсацию.

Пострадавшие также имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней. Заявление на выплаты можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.