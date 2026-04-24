В Воронежской области проживает 2 069 участников ликвидации Чернобыльской аварии

В Воронежской области накануне 40-летия аварии Чернобыльской АЭС организовали дополнительное медицинское обследование для ее ликвидаторов. Его прошли 395 человек.
В 1993 году на базе ВОКБ № 1 был создан Центр по обследованию и диспансеризации лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Он работает по настоящее время.
По данным регионального минздрава, на территории Воронежской области проживает 2 069 участников ликвидации последствий трагедии, в том числе 505 их потомков.
В 2025 году в Центре диспансеризацию прошли 1 768 участников.
Профилактическое мероприятие организовано главврачами медучреждений региона и в этом году. Сведения о диспансеризации подаются ответственными лицами в Центр ВОКБ № 1 и в национальный радиационно-эпидемиологический регистр.
Также Центр направляет нуждающихся на санаторно-курортное лечение. Путёвки уже получили 66 участников. Они отправятся на отдых в санатории Северного Кавказа, Краснодарского края и Подмосковья.