В Воронеже пройдет чемпионат по программированию и информационной безопасности

«CyberCraft: битва кодов» для школьников и студентов состоится 11−14 мая в спорткомплексе Центра гребли на дамбе Чернавского моста и в фиджитал-центре на Петровской набережной.
Организаторы ожидают более 350 участников из 12 регионов, включая новые территории РФ. Мероприятие пройдет при информационной поддержке «РГ-Медиа» в лице воронежского филиала «Российской газеты».
По словам главы воронежского областного отделения Федерации спортивного программирования (ФСП) Владимира Ульянова, чемпионат включает в себя несколько соревнований, включая финал Кубка России по дисциплине «информационная безопасность». Отбор на него проходил по всей стране в течение года.
Помимо программирования команды будут участвовать в спортивных активностях, включая и новый соревновательный формат с фиджитал‑элементом. Тематика этого чемпионата отсылает к исторической роли Воронежа в создании кораблестроения при Петре I, поэтому в сценарных решениях будет использована морская стилистика: команды будут строить флот и участвовать в морских сражениях.
«Соревнования по кибербезопасности открывают для участников массу новых возможностей: в формате игры ребята решают практические задачи, которые часто встречаются в работе, знакомятся с новыми технологиями, программами и протоколами. В рамках чемпионата школьники и студенты могут немного “похулиганить” и примерить роль хакеров: сначала научиться взламывать системы, а потом, применяя эти навыки, исправлять уязвимости. Многим соревнования помогают определиться с будущей профессией, связанной с кибербезопасностью», — рассказал один из организаторов Лев Хакимов.
Чемпионат проходит с 2019 года и объединяет более 30 учебных заведений. Изначально он назывался VrnCTF и проводился на базе факультета компьютерных наук Воронежского госуниверситета. В 2024 году к нему присоединились ФСП и переведенное из Владимира соревнование CenterCTF. В 2025 году в Воронеже прошел первый фестиваль CyberCraft.