Челябинские школьники рассказали, на кого пойдут учиться после 9 и 11 классов

В школах всё ближе пора выпускных, поэтому многие ученики и ученицы из Челябинской области задумываются о дальнейшем образовании. Какие профессии планируют выбрать юные жители, эксперты выяснили в ходе опроса.

Источник: Pchela.News

Самыми популярными направлениями среди желающих поступить в университет оказались инженерное дело, медицина, IT-сфера, перевод, лингвистика, юриспруденция, педагогика и экономика. Те, кто планируют пойти учиться в колледж, предпочли освоение IT-сферы, строительство, производство, медицину, педагогику и юриспруденцию.

— Среди родителей девятиклассников 53% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей одиннадцатиклассников — 14%. Поступать в вузы будут дети 67% опрошенных, — поделились цифрами аналитики сервиса SuperJob.

К слову, в российских школах вводят новую систему оценки поведения учеников. Нововведение планируют запустить с 1 сентября 2026 года. Решение об оценке будут принимать сразу несколько специалистов — учителя, классные руководители и психологи.