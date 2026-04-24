Челябинские школьники рассказали, на кого пойдут учиться после 9 и 11 классов

Самыми популярными направлениями среди желающих поступить в университет оказались инженерное дело, медицина, IT-сфера, перевод, лингвистика, юриспруденция, педагогика и экономика. Те, кто планируют пойти учиться в колледж, предпочли освоение IT-сферы, строительство, производство, медицину, педагогику и юриспруденцию.
— Среди родителей девятиклассников 53% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей одиннадцатиклассников — 14%. Поступать в вузы будут дети 67% опрошенных, — поделились цифрами аналитики сервиса SuperJob.
К слову, в российских школах вводят новую систему оценки поведения учеников. Нововведение планируют запустить с 1 сентября 2026 года. Решение об оценке будут принимать сразу несколько специалистов — учителя, классные руководители и психологи.