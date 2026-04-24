В Омске на два дня перекроют центр для транспорта

По изменённому маршруту общественный транспорт будет ходить в выходные.

Источник: Om1 Омск

С 20:00 24 апреля до 20:00 26 апреля на участке улицы Ленина от площади Победы до улицы Партизанской будет закрыто движение для всех видов транспорта. Эти меры вводятся для создания пешеходной зоны, которая будет использоваться для культурных и молодёжных мероприятий в рамках проекта «Культурная столица России — 2026». Об этом предупредили в администрации Омска.

В этот период изменятся маршруты городского транспорта:

Троллейбусы маршрута № 8, следующие в сторону микрорайона «Московка-2», будут двигаться через улицы Интернациональную, Гагарина, Комсомольский мост, проспект Карла Маркса, с поворотом на Ленинградскую площадь и улицу Ленина, без остановки на «Магазин “Жемчужина”. Автобусы маршрута № 73, направляющиеся в Чкаловский посёлок, будут ехать через улицы Интернациональную, Гагарина, Комсомольский мост, Лермонтова, Ленина.

«Пожалуйста, учитывайте эти изменения при планировании поездок», — добавили в департаменте транспорта.