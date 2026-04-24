В Омске на два дня перекроют центр для транспорта

С 20:00 24 апреля до 20:00 26 апреля на участке улицы Ленина от площади Победы до улицы Партизанской будет закрыто движение для всех видов транспорта. Эти меры вводятся для создания пешеходной зоны, которая будет использоваться для культурных и молодёжных мероприятий в рамках проекта «Культурная столица России — 2026». Об этом предупредили в администрации Омска.