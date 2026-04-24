Руководитель исполкома «Единой России» Пермского края заявился на праймериз

Руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат краевого парламента Станислав Швецов примет участие в партийных праймериз. Как сообщает реготделение партии, господин Швецов подал заявление на участие в предварительном голосовании по региональной группе «Суксунская № 19» (одномандатный избирательный округ № 19) для последующего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания.

Господин Швецов стал депутатом краевого парламента края в ноябре 2025 года. Ему передали вакантный мандат, образовавшийся из-за досрочного прекращения полномочий депутата заксобрания Вячеслава Григорьева, избранного в 2021 году по спискам «Единой России». В сентябре 2025 года указом губернатора Дмитрия Махонина он был назначен сенатором РФ от Пермского края и сложил депутатские полномочия. Крайизбирком принял решение о передаче вакантного мандата Станиславу Швецову, учитывая предложение президиума регионального политсовета «Единой России», согласованного президиумом генсовета партии.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше