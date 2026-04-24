В Сызрани отремонтируют мосты и построят новую развязку до 2036 года

Несколько транспортных объектов в Сызрани ждет модернизация.

Источник: Комсомольская правда

В Сызрани проведут модернизацию нескольких транспортных объектов. Это следует из распоряжения, которое подготовили в правительстве Самарской области.

На 2027−2028 годы запланирована реконструкция моста через реку Сызранка между улицами Мостовая и Первомайская. Примерная стоимость проекта составляет почти 800 миллионов рублей, но ее еще могут скорректировать.

В 2034—2036 годах хотят провести проектирование и строительство развязки на улице Казанской. Примерная стоимость этого проекта составляет 1,34 миллиардов рублей.

Кроме того, в Сызрани хотят отремонтировать мосты над железнодорожными путями на Саратовском шоссе и улице Декабристов, а также через реку Крымза. Эти проекты запланированы с 2029 по 2034 годы.