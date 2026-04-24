Образовательный фестиваль для молодежи прошел в Ростове-на-Дону

Исторический парк «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону стал площадкой проведения XXVI фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес». Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На двухдневном фестивале участникам рассказали о передовых методиках обучения, инновационных педагогических разработках и востребованных профессиях региона. Заместитель губернатора Андрей Фатеев пообщался с посетителями и ознакомился с экспозициями более чем двухсот образовательных организаций, в числе которых 18 вузов и работодатели.
«В нашем регионе школьникам и студентам предоставляются новые возможности благодаря реализации национального проекта “Молодёжь и дети” через федеральные проекты “Мы вместе”, “Профессионалитет”, “Ведущие школы”, “Все лучшее детям”. Больше 600 тысяч детей приняли участие в проекте “Единая модель профориентации “Билет в будущее”. За счет проекта “Профессионалитет” в регионе создано четыре образовательно-производственных кластера, 11 крупных работодателей являются участниками образовательного процесса по данному проекту”, — рассказал Андрей Фатеев.
Экспозиция в этом году была представлена тематическими стендами общего, среднего и высшего образования, в том числе федерального проекта «Профессионалитет».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.