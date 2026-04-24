В Пермском крае закрывают школу, где обучаются 12 детей

Учеников школы в селе Зипуново переведут в село Бурёнка, сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов.
В Чайковском городском округе с 1 сентября дошкольники и ученики начальной школы из села Зипуново продолжат обучение в селе Бурёнка. Сейчас в Зипуново учатся 12 детей начальных классов и ещё 4 дошкольника. Глава пояснил, что цель — дать детям качественное образование и лучшие возможности для развития. Детям важен коллектив и общение со сверстниками.
Как отмечает Алексей Агафонов, школа в Бурёнке полностью соответствует современным требованиям. В 2023 году там сделали капремонт. В здании есть 10 учебных классов, компьютерный класс, библиотека, музей, спортзал, тренажёрный зал и столовая на 100 мест. На территории — игровая площадка, зона отдыха, озеленение. Установлены пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение.
Подвоз детей из Зипуново в Буренку организуют. Расстояние — 8 километров по асфальтной дороге, в пути 15 минут. По словам Алексея Агафонова, с родителями уже провели встречи, объяснили причины решения.
Однако жители села просят сохранить школу, отмечая, что здание ничем не хуже учреждения в Бурёнке. Также некоторые родители говорят, что возить детей в соседний населённый пункт будет неудобно.