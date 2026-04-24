Генетик СФУ Крутовский раскрыл механизмы выживания народов Севера

Российский генетик, профессор Сибирского федерального университета Константин Крутовский рассказал krsk.aif.ru, какие генетические особенности помогли коренным малочисленным народам Севера адаптироваться к суровым морозам и традиционному рациону, состоящему в основном из мяса и жира.
По словам учёного, у сибирских народов обнаружены уникальные генотипы, связанные с выживанием в экстремальных условиях. Среди ключевых — ген NOS3, отвечающий за сосудистую регуляцию и устойчивость к холоду, и ген UCP1, кодирующий белок термогенин. Последний находится в митохондриях бурой жировой ткани, участвует в выработке тепла и критически важен при зимних температурах до —50°С.
Также исследователи выявили ген CPT1A, связанный с обменом жирных кислот — он особенно значим для арктических популяций. И гены FADS1 и FADS2, регулирующие метаболизм липидов и адаптацию к диете с высоким содержанием животных жиров.
«Эти варианты генов возникли как эволюционный механизм приспособления к холоду, низкому уровню ультрафиолета и специфическому питанию. Это результат долгого развития в условиях Крайнего Севера», — пояснил Крутовский.