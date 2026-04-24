Генетик СФУ Крутовский раскрыл механизмы выживания народов Севера

По словам учёного, у сибирских народов обнаружены уникальные генотипы, связанные с выживанием в экстремальных условиях. Среди ключевых — ген NOS3, отвечающий за сосудистую регуляцию и устойчивость к холоду, и ген UCP1, кодирующий белок термогенин. Последний находится в митохондриях бурой жировой ткани, участвует в выработке тепла и критически важен при зимних температурах до —50°С.