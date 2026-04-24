Роспотребнадзор Крыма дал советы по профилактике менингита

Каждый год 24 апреля во всем мире отмечают День борьбы с менингитом. Рекомендациями по предотвращению этой опасной болезни поделился Роспотребнадзор Крыма.
Менингит — это инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Менингококковая инфекция обманчива. Поставить правильный диагноз на ранних стадиях бывает крайне сложно. Однако, когда заболевание проявляется полностью, часто уже невозможно спасти пациента.
Опасность этого заболевания также заключается в том, что бактерии могут жить в носоглотке здоровых людей. Из-за этого у них формируется иммунитет к определенному штамму возбудителя, однако этот штамм может быть опасен для других.
Источником инфекции является только человек. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Чтобы избежать заражения, важно соблюдать правила гигиены.
«Нельзя обмениваться напитками, едой. Нельзя пользоваться чужими губными помадами, зубными щетками; нельзя держать во рту кончик ручки или карандаша», — отметили в управлении Роспотебнадзора.
Также профилактика менингококковой инфекции подразумевает использование антибиотиков и вакцинации.