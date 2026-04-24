Фестиваль INTERVALS стартовал в Нижнем Новгороде

Эти выходные в Нижнем Новгороде станут по-настоящему яркими. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
26 апреля в кинотеатре «Синема парк седьмое небо» покажут запись спектакля «Лес».
«Хрустальная Турандот» за лучшую сценографию сезона. Анна Ардова в новаторском спектакле со сцены Театра Маяковского. На перекрёстке лесных дорог, посреди России, сходятся два провинциальных артиста, комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. Дорога доводит их до «Пеньков» — усадьбы богатой помещицы Гурмыжской, где творится «тёмный лес». Молодые женятся на старых ради денег, бесприданницы топятся от любви, все врут и никто не счастлив.
16+В эти выходные в кинотеатре «Орлёнок» покажут фильм «Дневная красавица».
Жена добропорядочного буржуа Северина ведет двойную жизнь. Дама из «приличного общества» ежедневно работает в доме терпимости мадам Анаис. В Северину влюбляется молодой и красивый гангстер Марсель. И никто из ее близких даже не догадывается о том, как Северина проводит свои дни.
18+В эти выходные в Нижнем Новгороде проходит фестиваль медиаискусства INTERVALS.
В рамках фестиваля будет задействовано более десяти городских площадок. Среди уличных локаций — Академия Маяк им. А. Д. Сахарова, Чкаловская лестница, Стрелка, Нижневолжская набережная, сквер им. Свердлова, Сергиевский овраг, внутренний двор «Нижполиграфа», ледовая арена на Стрелке.
Инсталляции также покажут на Нижегородской ярмарке, в выставочном Пакгаузе и МедиаХолле. Кроме того, работы можно будет увидеть в ЦСИ «Терминал А», Арсенале, «Заповедных кварталах», культурном центре «Рекорд» и на Зеленском съезде.
0+25 апреля в Milo Concert Hall пройдёт концерт FEDUKа.
FEDUK отмечает 15 лет в музыкальной игре большим туром по городам России — с новым звучанием и свежим взглядом на свои хиты. За пятнадцать лет исполнитель прошёл путь от андеграунда до больших залов. Коллаборации от Saluki до Клавы Коки показывают, как свободно артист чувствует себя в разных жанрах. Его музыка соединяет рэп, поп и электронику: уличные ритмы здесь встречаются с лирикой и искренностью.
16+25 апреля в «МТС Live Холл (ex. Юпитер)» пройдёт шоу «Однажды в России».
Как и 10 лет назад, главная задача «Однажды в России» — показать обычных людей из народа со своими повседневными трудностями, проблемами или просто комичными ситуациями, которые испытывает каждый из нас. На сцене легко узнать и нахальных начальников, всемогущих работников МФЦ и почты, громких соседей, родственников, которых никто не ждал в гости.
16+В ДК «Красное Сормово» 26 апреля покажут спектакль «Фальшивая нота».
Фальшивая нота — это история, которая с первой минуты затянет вас в происходящее на сцене. Психологическая драма с элементами детектива, которая несет в себе неразрешимые вопросы морали, личного выбора и нравственной ответственности человека за свои поступки.
Зайдя в гримёрку к известному дирижёру, гость думает, что знает исход их диалога, но что-то идёт не так. Эта история приобретает совершенно иную эмоциональную окраску. Она не оставит равнодушными и юного зрителя, и искушённого театрала. Противостояние героев держит внимание зрителя с первой до последней минуты. Вы переживёте огромный спектр человеческих чувств: от величия и до самого падения.
16+26 апреля в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут фильм «Грация» Паоло Соррентино.
Мариано Де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить её вновь. Мариано — президент Италии и готовится покинуть пост, но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. Общество и окружение замерли в напряжённом ожидании.
18+