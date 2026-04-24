В Кушнаренковском районе Башкирии откроется агротехкласс

Первый в Республике Башкортостан агротехнологический класс откроется на базе школы № 1 им. Героя Советского Союза В. Д. Паширова села Кушнаренково, сообщили в администрации Кушнаренковского района. Такие образовательные площадки создаются в образовательных учреждениях регионов России по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Соглашение по созданию агротехкласса было подписано в Башкирском государственном аграрном университете управляющим акционером агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Андреем Шутовым, ректором университета Илдаром Габитовым, а также директором школы Назой Рахимовой. Обучение будет организовано по специализированным программам, которые включают углубленное изучение естественно-научных дисциплин и проведение практических занятий.
Для учеников будут предусмотрены два профиля подготовки: «Агротехнологии» — точное сельское хозяйство и современное земледелие, а также «Биотехнологии и пищевое производство» — использование живых организмов и биохимических процессов для создания безопасных и качественных продуктов питания.
«Отрадно, что теперь и Кушнаренковский район становится центром инноваций в аграрном образовании. Уверен, что открытие агротехкласса даст мощный импульс развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности в нашей республике, а выпускники школы № 1 им. Героя Советского Союза В. Д. Паширова села Кушнаренково станут востребованными специалистами на рынке труда», — отметил глава администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.