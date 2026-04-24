Государству возвращены больше 13 гектаров акватории Красноярского водохранилища

Часть акватории Красноярского водохранилища в Идринско-Краснотуранском муниципальном округе незаконно оказалась в частной собственности. Об этом стало известно в результате проверки.

Часть акватории Красноярского водохранилища в Идринско-Краснотуранском муниципальном округе незаконно оказалась в частной собственности. Об этом стало известно в результате проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что в 2021 году двое граждан выделили свои земельные доли из общей долевой собственности на земли сельхозназначения. Они утвердили межевой план и поставили на кадастровый учет участок площадью более 42 гектаров. Позже земля полностью перешла в собственность одного из мужчин. В ходе проверки сотрудники прокуратуры обратились к кадастровому инженеру. Были сопоставлены границы земельного участка с береговой линией Енисея и обнаружилось пересечение. Почти 13,7 гектара оказались за береговой линией, прямо в акватории водохранилища. По закону водные объекты находятся только в федеральной собственности и не могут передаваться в частные руки. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании права частной собственности на «затопленную» часть отсутствующим. Суд требования удовлетворил. Акватория площадью более 13,6 гектара возвращена государству.