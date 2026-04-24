ХК «Торпедо» получит в эксплуатацию новую ледовую арену летом 2026 года

Генеральный директор клуба Евгений Забуга сообщил об этом на пресс-конференции в КРК «Нагорный».

Источник: Нижегородская правда

Следующий сезон наша команда Континентальной хоккейной лиги должна начать в 12-тысячном дворце на Стрелке.

«Руководитель генерального подрядчика подписал дорожную карту, согласно которой летом текущего года новая ледовая арена передаётся в эксплуатацию клубу. Надеемся, что для нас опытный период продлится месяц-полтора, чтобы мы успели не только провести тестовые матчи, но и всё подготовить к началу сезона», — сообщил генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга в ходе пресс-конференции, состоявшейся в КРК «Нагорный» 24 апреля.

Евгений Забуга также проинформировал, что предсезонный турнир в ледовом дворце на Стрелке в этом году не состоится. Проведение такого соревнования возможно в 2027 году.

Напомним, что в 2009—2019 годах в столице Приволжья проводился предсезонный Кубок губернатора Нижегородской области.