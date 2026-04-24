Красноярский сервис трудоустройства участников СВО признан лучшим в стране

На Первом Всероссийском форуме «Государство для людей» в Красноярске подвели итоги федеральной премии «Лидер клиентоцентричности». Об этом рассказали в Управлении пресс-службы губернатора.
Региональный проект «Поиск работы: VашаZанятость» получил высокую оценку и вошел в число лучших практик страны. Это комплексный сервис трудоустройства участников СВО и их семей. Он объединяет меры содействия занятости, профессиональной подготовки и социальной поддержки в единый бесшовный маршрут. Человеку не нужно самостоятельно разбираться в разрозненных предложениях — все услуги доступны в одной точке.
На пленарной сессии заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко подвел итоги пятилетней работы проекта «Государство для людей» и обозначил следующий шаг — распространить принципы клиентоцентричности на все точки взаимодействия человека с государством.
«Правительство последовательно совершенствует систему оказания госуслуг. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы не получатели услуги искали ее, а чтобы она сама “шла к ним”. Наша задача — обеспечить проактивное и персонализированное предоставление услуг. Для этого мы упрощаем и объединяем услуги в сервисы “Жизненные ситуации”. Востребованность таких сервисов растет и сегодня достигла 100 млн обращений», — заявил Дмитрий Григоренко.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в свою очередь отметил, что при выстраивании новой модели госуслуг важно учитывать реальные запросы людей.
«Люди не делят свои вопросы на федеральные, региональные и муниципальные. Поэтому решения должны быть системными, пронизывать всю вертикаль и комплексно закрывать реальные потребности человека. МФЦ сегодня — это не столько место, сколько принцип работы, при котором человек встречает заботу там, где раньше никогда ее не ожидал. Этот принцип должен распространиться на все точки контакта государства и человека».
Победа в федеральной премии стала подтверждением системной работы региона. В Красноярском крае уже 33 услуги переведены в проактивный формат — это лучший показатель в России.
Один только флагманский проект «Многодетная семья в Красноярском крае» объединяет 80 услуг в одном пакете. Благодаря этому число обращений в ведомства сократилось с 21 до 2, а сроки получения поддержки в пределах региона уменьшились вдвое.
Напомним, Первый Всероссийский форум «Государство для людей» проходит в Красноярске с 23 по 25 апреля. Это федеральная площадка для обмена опытом в сфере клиентоцентричного управления. Форум собрал более 1,5 тыс. участников из всех регионов РФ.
