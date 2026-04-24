В Рыбном, где страшный шторм разбил склон, завершили аварийно-восстановительные работы

Источник: Комсомольская правда

В Рыбном, неподалеку от Пионерского, завершены аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Балтберегозащита» в «ВК».

Напомним, в январе 2025 года серия мощных штормов привела к серьезному обрушению склона на территории базы учебных практик БФУ им. Канта. Тогда возникла угроза чрезвычайной ситуации, территорию огородили и начали восстановительные работы под техническим контролем специалистов «Балтберегозащиты».

Береговой склон частично удалось восстановить и укрепить.

Была использована конструкция из каменной наброски с ядром из геобэгов. Склон засадили травой, которая должна способствовать удержанию земли.