Лукашенко предупредил, кто в Беларуси находится одной ногой в тюрьме

Лукашенко сказал, кто в Беларуси находится одной ногой в тюрьме.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, кто в Беларуси находится одной ногой в тюрьме, пишет БелТА.

Так, на семинаре-совещании в Мозырском районе белорусский лидер предупредил глав областей на тему обеспечения сохранности минеральных удобрений и сказал, что не хочет, чтобы по этому вопросу потом были неприятные разговоры.

Лукашенко рассказал, что Госконтроль докладывает ему о немалых проблемах, связанных с обеспечением сохранности удобрений. И поэтому предупредил губернаторов:

— Ребята, вы просто одной ногой в тюрьме.

Глава государства сказал об экономическом обосновании проблемы. Напомнив, что на данный момент цены на международных рынках огромные и особенно на азотные удобрения, а неправильным хранением в Беларуси «их гробят». Лукашенко подчеркнул, что если не обеспечивается сохранность удобрений, то и брать их тогда не нужно. Или же действовать по принципу: утром завезли удобрения, а к вечеру — все внесли.

— Чего я вас буду уговаривать, взрослые люди. Сказано — сделано. Мобилизация должна быть, должна быть дисциплина, — констатировал лидер республики.

Напомним, что еще ранее Александр Лукашенко возмущался ситуацией с удобрениями после своего предупреждения главе Минсельхозпрода: «На всю катушку ответите!».

Также белорусский президент сказал, где в Гомельской области ужасная ситуация: «Это больше, чем уголовное дело».

Кроме того, глава государства сказал, что необходимо белорусам, чтобы выжить.

Еще белорусский президент сказал, что надо «кровь из носа» восстановить в Беларуси.

Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
