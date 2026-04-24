Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, кто в Беларуси находится одной ногой в тюрьме, пишет БелТА.
Так, на семинаре-совещании в Мозырском районе белорусский лидер предупредил глав областей на тему обеспечения сохранности минеральных удобрений и сказал, что не хочет, чтобы по этому вопросу потом были неприятные разговоры.
Лукашенко рассказал, что Госконтроль докладывает ему о немалых проблемах, связанных с обеспечением сохранности удобрений. И поэтому предупредил губернаторов:
— Ребята, вы просто одной ногой в тюрьме.
Глава государства сказал об экономическом обосновании проблемы. Напомнив, что на данный момент цены на международных рынках огромные и особенно на азотные удобрения, а неправильным хранением в Беларуси «их гробят». Лукашенко подчеркнул, что если не обеспечивается сохранность удобрений, то и брать их тогда не нужно. Или же действовать по принципу: утром завезли удобрения, а к вечеру — все внесли.
— Чего я вас буду уговаривать, взрослые люди. Сказано — сделано. Мобилизация должна быть, должна быть дисциплина, — констатировал лидер республики.
